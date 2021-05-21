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Цискаридзе: русский балет теряет мировое признание из-за бесталанных управленцев

21 мая 2021 18:07
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"Сегодня "середняк" - неизвестные никому люди, которые <...> сидят на местах, управляя действительно одаренными людьми и губя их".

Неверные кадровые решения при назначении на руководящие должности в администрациях театров становятся причиной того, что русский балет теряет свое мировое признание, высказался журналистам ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе во время марафона "Новое знание", передает ТАСС.

"Когда о наших артистах говорил весь мир, прежде всего, театры возглавляли те люди, которые сами были гениями, которые были гениальными балетмейстерами, гениальными артистами в прошлом. Сегодня "середняк" - неизвестные никому люди, которые <...> сидят на местах, управляя действительно одаренными людьми и губя их", - сказал он.

Проблема известности российских артистов останется до того момента, пока не изменится кадровая политика в учреждениях культуры России, добавил Цискаридзе.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: бесталанные управленцы русский балет Цискаридзе

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