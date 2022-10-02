Церемония прощания с Борисом Моисеевым прошла на Троекуровском кладбище в Москве

57

Церемония прощания с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Проститься с певцом пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе артисты Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Надежда Бабкина и Сергей Пенкин.

"Я хочу сказать, что очень часто ведущие всяких шоу, церемоний говорят: "Дамы и господа, единственный и неповторимый"... Но вот именно к Борису, мне кажется, это относится в самой большой степени, потому что можно по-разному относиться к его музыке, к его эпатажу, но то, что это действительно был единственный и неповторимый артист, который оставил ярчайший след в истории нашей эстрады, - это факт", - сказал юморист и телеведущий Сергей Дроботенко в ходе церемонии прощания.

Он добавил, что при жизни Моисеев "сделал очень много доброго окружающим людям", многим помог.

В свою очередь певец Алишер выразил соболезнования в связи со смертью Моисеева и рассказал присутствующим на церемонии о том, как однажды ему удалось записать совместную песню с артистом.

"Я хочу поблагодарить Борю за то, что в моем творчестве есть его голос. Спасибо, Борь, ты для меня будешь всегда жив", - заключил Алишер со слезами на глазах.

Также на прощание с Борисом Моисеевым пришли поклонники артиста. В знак скорби они возложили белые и красные розы, лилии, а также белые бумажные кораблики.

Церемония прощания завершилась отпеванием. Затем гроб с телом артиста вынесли на руках из траурного зала под аплодисменты присутствующих.

Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964 году Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает 10 альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков