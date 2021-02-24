Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»

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Он посвящен 170-летию Самарской губернии.

С 24 февраля по 1 июля 2021 года ЦРК «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) проведёт кинопроект «Славные судьбы самарской земли» (12+), приуроченных к славной дате 170-летия Самарской губернии. В рамках кинопроекта зрителей ждут разнообразные кинолектории, а также творческие встречи с создателями фильмов и участниками съёмок.

Организатор – Агентство социокультурных технологий.

Целью проекта является сохранение памяти о славных судьбах ярких представителей Самарской губернии, воспитание чувства гордости за лучших сынов и дочерей нашей малой Родины, сохранение истории Самарской губернии, популяризация деятельности региональных кинематографистов, снимающих фильмы об истории и видных деятелях нашего края.

12+