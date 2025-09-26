Три спектакля представит Крымский государственный ТЮЗ в Самаре

91

Со 2 по 5 октября в Самаре в рамках федеральной программы «Большие гастроли» состоятся гастроли Крымского государственного театра юного зрителя.

Для встречи с самарскими зрителями крымская труппа подготовила три спектакля, рассчитанные на разные возрастные категории.

Представит она их на сцене театра для детей и молодёжи «Мастерская».

2 октября в 18:30 и 3 октября в 18:00 мы увидим драму по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» (12+), приуроченную к 80-летию Великой Победы. 3 и 5 октября в 11:00 – сказку для самых маленьких зрителей «Принцесса, рыцарь и дракон» (3+), а 4 октября в 11:00 и 13:00 – музыкальную постановку по мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» (6+).

