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Три крупнейших цирка России создают новую общественную организацию

7 декабря 2021 15:22
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Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин назвал такое объединение "событием в масштабах страны".

Компания "Росгосцирк", Московский цирк на Цветном бульваре и Большой Московский цирк создают новую общественную организацию, которая объединит российских цирковых деятелей, сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор ФКП "Росгосцирк" Сергей Беляков, передает ТАСС.

"Сегодня я хотел бы объявить о создании новой общественной организации. Мы уже собрали документы - Большой Московский цирк, Цирк Никулина на Цветном бульваре и компания "Росгосцирк". И документы уже поданы на регистрацию о создании новой общественной организации, которая будет заниматься непосредственно цирком", - сказал Беляков.

По его словам, в правление или президиум войдут народные артисты, уважаемые люди цирка. "Эта организация будет заниматься именно тем, что нужно для цирка: помощью, благотворительностью, детскими цирковыми студиями", - отметил гендиректор. После регистрации организации в нее будут приглашать людей, которые душой болеют за цирк, добавил он.

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин назвал такое объединение "событием в масштабах страны".

"Потому что первый раз на ваших глазах произошло объединение трех крупнейших игроков на цирковом манеже страны. <…> Мы договаривались и раньше, но сейчас это будет объединение юридическое", - сказал он.

Никулин добавил, что участники новой организации объединят усилия в тех целях и задачах, которые перед собой поставят, речь в том числе идет о международной деятельности. "Огромный пласт - международная деятельность, гастроли. Мы, объединяясь, <...> вернем российский цирк в Европу и в мир, в Америку, в Австралию и пр. <...> Нам втроем будет проще решать наши профессиональные, творческие задачи в высоких кабинетах", - пояснил гендиректор.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Большого Московского цирка, название организации, сроки начала работы и более подробная информация будут объявлены после всех юридических согласований.

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