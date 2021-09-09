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Тольяттинский театр отправится на Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»

9 сентября 2021 12:03
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Тольяттинский театр отправится на Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»

С 11 по 15 сентября в Рязани пройдёт 18-й Международный фестиваль «Рязанские смотрины» - один из наиболее известных и престижных фестивалей РФ.

В этом фестивале принимают участие театры кукол всех форм: театр теней, предметов, масок и кукол всех систем и разновидностей.

В программе фестиваля – лучшие спектакли ведущих театров кукол нашей страны и зарубежья:  Республики Карелия, г.Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы, Тольятти, Иркутска, Калининграда, Челябинска, Пензы, Екатеринбурга,  Кургана, Перми,  Дагестанского Государственного театра кукол, Гродно (Белоруссия), Луганска (Украина) и др.

Тольяттинский театр кукол представит на этом фестивале свой спектакль – номинант Российской Национальной Премии «Золотая маска « - «Повесть временных лет» Г.Пьянова  16+ .

Режиссёр – постановщик -  Александр Янушкевич (лауреат Российской Национальной Премии «Золотая  маска» и 3-й Национальной Премии Республики Беларусь), художник – постановщик – Антон Болкунов (лауреат Российской Национальной Премии «Золотая маска»),  композитор – Эдуард Тишин.

Звукорежиссёр – Николай Косарев, художник по свету – Юлия Стыдова.

«Повесть временных лет» - это современная трактовка известной одноимённой летописи (начало 12 века).

Роли исполняют артисты: Олег Лактионов, Александр Кочудаев, Андрей Амшинский, Наталья Савина, Дарья Яворовская и Дмитрий Герасименко.

В рамках фестиваля «Рязанские смотрины»  будет работать творческая лаборатория «Тихая песня Луны» под руководством главного режиссёра  ГАЦТК им. С.В. Образцова – Бориса Константинова (Заслуженного деятеля искусств РФ, неоднократного лауреата Российской Национальной Премии «Золотая маска»). 

Этот проект осуществляется при содействии Рязанского отделения  СТД РФ,  в рамках проекта «Творческие люди».

Фестиваль «Рязанские смотрины»  - праздник творчества,  который пройдёт при поддержке СТД РФ, Министерства культуры РФ,  Правительства Рязанской области, Министерства культуры и туризма Рязанской области.

Афиша фестиваля – очень разнообразна и интересна, в ней представлены самые яркие и интересные постановки ведущих театров кукол.

Тольяттинский театр кукол покажет свой спектакль «Повесть временных лет» Г.Пьянова 16+  на сцене Рязанского областного театра кукол 13 сентября в 19-00 и 21-00.

 Удачи и успешного выступления - Тольяттинскому театру кукол  на Международном фестивале театров кукол  «Рязанские смотрины»  (г.Рязань)!

Теги: театр кукол фестиваль

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