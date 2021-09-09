Тольяттинский театр отправится на Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»

157

С 11 по 15 сентября в Рязани пройдёт 18-й Международный фестиваль «Рязанские смотрины» - один из наиболее известных и престижных фестивалей РФ.

В этом фестивале принимают участие театры кукол всех форм: театр теней, предметов, масок и кукол всех систем и разновидностей.

В программе фестиваля – лучшие спектакли ведущих театров кукол нашей страны и зарубежья: Республики Карелия, г.Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы, Тольятти, Иркутска, Калининграда, Челябинска, Пензы, Екатеринбурга, Кургана, Перми, Дагестанского Государственного театра кукол, Гродно (Белоруссия), Луганска (Украина) и др.

Тольяттинский театр кукол представит на этом фестивале свой спектакль – номинант Российской Национальной Премии «Золотая маска « - «Повесть временных лет» Г.Пьянова 16+ .

Режиссёр – постановщик - Александр Янушкевич (лауреат Российской Национальной Премии «Золотая маска» и 3-й Национальной Премии Республики Беларусь), художник – постановщик – Антон Болкунов (лауреат Российской Национальной Премии «Золотая маска»), композитор – Эдуард Тишин.

Звукорежиссёр – Николай Косарев, художник по свету – Юлия Стыдова.

«Повесть временных лет» - это современная трактовка известной одноимённой летописи (начало 12 века).

Роли исполняют артисты: Олег Лактионов, Александр Кочудаев, Андрей Амшинский, Наталья Савина, Дарья Яворовская и Дмитрий Герасименко.

В рамках фестиваля «Рязанские смотрины» будет работать творческая лаборатория «Тихая песня Луны» под руководством главного режиссёра ГАЦТК им. С.В. Образцова – Бориса Константинова (Заслуженного деятеля искусств РФ, неоднократного лауреата Российской Национальной Премии «Золотая маска»).

Этот проект осуществляется при содействии Рязанского отделения СТД РФ, в рамках проекта «Творческие люди».

Фестиваль «Рязанские смотрины» - праздник творчества, который пройдёт при поддержке СТД РФ, Министерства культуры РФ, Правительства Рязанской области, Министерства культуры и туризма Рязанской области.

Афиша фестиваля – очень разнообразна и интересна, в ней представлены самые яркие и интересные постановки ведущих театров кукол.

Тольяттинский театр кукол покажет свой спектакль «Повесть временных лет» Г.Пьянова 16+ на сцене Рязанского областного театра кукол 13 сентября в 19-00 и 21-00.

Удачи и успешного выступления - Тольяттинскому театру кукол на Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» (г.Рязань)!