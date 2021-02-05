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Тольяттинский краеведческий музей приглашает в бесплатный видеолекторий «Наука-онлайн».

В его фокусе - местный материал, о котором тольяттинские ученые рассказывают через призму научных знаний. Темы лектория - археология, геология, палеонтология, гидрология, биология и другие науки.

Вы узнаете, какие полезные растения растут рядом с нами. Какие нужно охранять. В каких наших прудах живут черепахи, и какие змеи, которых мы встречаем в окрестностях Тольятти - ядовитые. Кто были первые исследователи нашего края, и какие исследования они проводили. Какие стоянки бронзового века нашли археологи в наших краях. Где задолго до появления нашего города паслись мамонты и трогонтериевые слоны. Почему «цветет» Волга, и можно ли с этим что-то сделать. Какую воду мы пьём. Обо всем этом тольяттинские ученые расскажут простым и доступным языком. Некоторые из лекций основаны на музейных коллекциях и познакомят вас с предметами, выставленными в экспозициях или хранящимися в наших запасниках.

Каждую пятницу на Youtube-канале музея выходит новая видеолекция.

«Наука онлайн» рассчитана на старших школьников, студентов и интересующихся взрослых. Лекции можно использовать как для проведения школьных классных часов или уроков, так и в качестве познавательного домашнего досуга. Каждая из лекций может стать темой для семейного обсуждения, для разговора детей и родителей.

«Наука онлайн» - часть проекта «Музейный конструктор - онлайн», победителя конкурса «Общее дело» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Лекторий «Наука онлайн» посвящается Сергею Владимировичу Саксонову, который не только являлся самым активным лектором, но и вложил в создание лектория частичку своих знаний и своей души, передает пресс-служба МБУК "Тольяттинский краеведческий музей".