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Маленькая шалость от музея имени Алабина!
Только для взрослых: музей имени Алабина подготовил выставку нижнего белья
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Только для взрослых: музей имени Алабина подготовил выставку нижнего белья

3 февраля 2022 17:22
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Маленькая шалость от музея имени Алабина!

Только для взрослых. Музей имени Алабина подготовил выставку нижнего белья. Самые нескромные предметы из фондов музея.

Друзья, реалии современного мира диктуют свои правила игры. В ближайшее время дети не смогут посетить культурные объекты. А это значит, что нам как никогда важна поддержка взрослой аудитории. 

С 4 февраля на выставке «Обнажая фонды» будет представлено огромное разнообразие женского белья: нижние юбки, великолепные корсеты, сорочки, чулки, подвязки, панталоны, нижние блузы, богато отделанные кружевом и др. Пряным дополнением экспозиции станет коллекция открыток, альбомов, обращенных к теме женского тела, с которым неразрывно связана и тема эротики.

Главным акцентом в выставке «Обнажая фонды», станет сравнение имперских и советских образов стилей жизни на примере развития индустрии белья. Через призму экспонатов Вы увидите изменения внешней формы нижнего белья. Разрушение дореволюционной системы вещей, изменение дизайна белья – уход от соблазнительных «коротких штанишек, украшенных «пеной кружев», воланами и рюшами», к менее громоздкой, более удобной и доступной форме советского белья. Эти трансформации иллюстрируют не только модные тенденции, они проливают свет на революцию в самом обществе.

Скрытые, интимные предметы одежды открывают для нас новые грани различных периодов времени, повествуют о повседневной жизни общества.

Безусловно, каждой из этих эпох присущи свои эпитеты, характеристики и признаки. Одежде начала XX века, чаще всего, свойственна роскошность и романтичность. В противоположность ей советской – доступность и практичность. Однако каждая из них имела свой стиль, выполняла свои задачи и отвечала определенным требованиям и ценностям. 

Выставка будет работать до особого распоряжения – как только дети смогут посещать наш музей нескромные экспонаты вернуться в фонды. Поэтому ждём Вас в ближайшее время.

Бережно и тщательно подготавливая экспонаты к переезду в новое здание, команда музея показывает «невинные шедевры» своих уникальных фондов, сообщает пресс-служба Музея имени Алабина.

4 февраля 17:00 «Обнажая фонды».

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