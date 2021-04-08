Тему фантастики и космоса в творчестве В.С.Высоцкого раскроют в Тольятти

13 апреля в 18.30 в Большом зале Культурного Центра "Автоград" будет показана литературно-музыкальная композиция «Я первый смерил жизнь обратным счётом»
Тема фантастики и космоса в творчестве В.С.Высоцкого, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. По одноименной книге В.Куликова и Е.Старостиной.
В концерте примут участие: А.Смирнов, В.Ерепова, Б.Жигалев, А.Грачев, Р.Нидвига, Н.Баюшева, В.Читаев
Автор сценария и ведущий – Виктор Куликов
Соорганизатор мероприятия — АНО "Центр В.С. Высоцкого в Тольятти"
Бесплатные электронные пригласительные:
https://avtogradcc.timepad.ru/event/1534287/
Категория: 6+