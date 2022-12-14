Телемарафон «Чайные традиции народов Евразии» стартовал в Самаре

141

Право первыми открывать телемарафон предоставлено Самарской области. Представлять регион будут руководители и активисты национальных общественных организаций (русские, татары, чуваши, мордва, украинцы, казахи, азербайджанцы, белорусы, башкиры, немцы).



Из центральной студии участников поприветствовали:

- Михалёва Евгения Абрамовна - директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений, член Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям;

- Кучинский Сергей Степанович - заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, доцент МГУКИ.

- Засядько Анжелика Сергеевна - руководитель пресс-службы Ресурсного центра в сфере национальных отношений, член Гильдии межэтнической журналистики.

Фото: пресс-служба ДДН