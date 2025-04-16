Театральный фестиваль «Весна Победы» в Самаре: 80-летию Победы посвящается

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С 24 по 27 апреля 2025 года в Самаре пройдет Театральный фестиваль «Весна Победы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В программе — показ спектаклей, мастер-классы и конкурс чтецов, объединяющие театральные коллективы из разных регионов России.

На конкурс поступило рекордное количество заявок — более 50 спектаклей от профессиональных театров, студенческих коллективов и школьных студий со всей России. После строгого отбора в программу вошли 17 лучших постановок, которые будут показаны на сценах города.



Фестиваль представит уникальную палитру театральных форм:

драматические спектакли от ведущих театров Самары (включая Самарский театр "Город" и Самарский художественный), камерные моноспектакли и литературные композиции, экспериментальные вербатим-постановки на основе реальных историй, современные пластические интерпретации на военную тематику.

Фестиваль станет не только смотром достижений, но и площадкой для творческого диалога между профессиональными актерами, студентами театральных вузов и школьными коллективами. Лучшие постановки будут рекомендованы для участия во всероссийских театральных форумах.



Особый акцент делается на межпоколенческом диалоге - организаторы предусмотрели форматы, которые будут интересны и понятны как подросткам, так и их бабушкам и дедушкам.

Основные площадки: Дом актера, Самарская областная научная библиотека, ДК Железнодорожников.

Вход на все события свободный по предварительной регистрации. Подробная программа в ВК фестиваля vk.com/tfvp25