«Театральное Приволжье»: 27 марта назовут имена лауреатов окружного фестиваля

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27 марта, в 13:00 (мск) в прямом эфире будут названы имена лауреатов окружного фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Победители в номинациях «Лучший молодёжный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актёр и актриса» будут определены по итогам экспертного голосования членов жюри из 14 регионов Приволжского федерального округа. Смотрите видеоверсии 28 лучших спектаклей в ПФО на сайте фестиваля театральноприволжье.рф.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» – общественный проект ПФО для вовлечения молодёжи в театральную среду в целях расширения её культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодёжного и детского театрального искусства.

Фестиваль проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с 2019 года. В этом году региональные отборы проходили в заочном формате, жюри отсмотрели десятки видеозаписей спектаклей. Центральной, но не единственной, темой 2020 года стала память о событиях Великой Отечественной войны.

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