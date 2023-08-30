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Театр-студия «Грань» стал областным драматическим театром

30 августа 2023 21:25
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К этому важному событию театр шел долгие годы.

Театр «Грань» получил официальный статус – Государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области «Драматический театр «Грань». 

Соответствующее Постановление Правительства Самарской области было подписано 24 августа 2023г. Таким образом, «Грань» стал пятым театром областного подчинения. До этого момента коллектив театра был всего лишь структурным подразделением новокуйбышевского «Дворца культуры».

«Мечты реализуемы, если ты в них веришь, и действуешь!», — поделился Денис Бокурадзе, художественный руководитель театра.

К этому важному событию театр шел долгие годы. Напомним, что со своим художественным руководителем Денисом Бокурадзе, театр, начиная с 2011 года, выпустил 16 премьер. Большинство  спектаклей были отмечены премиями на самых престижных театральных фестивалях, в том числе на Фестивале театров малых городов России. В 2017 и 2018 годах спектакли театра становились лауреатами Российской национальной театральной Премии «Золотая Маска». Трижды входили в шорт-лист Премии и неоднократно в лонг-лист.

В 2021 году театром «Грань» совместно с Самарским  государственным  институтом культуры был набран целевой Актерский курс (мастер курса Д. Бокурадзе). После окончания вуза молодые драматические актеры вольются в труппу театра.

«В Самарской области театры занимают особое место. Люди с удовольствием, часто ходят в театры, у каждого есть свои поклонники. И конечно у театра – студия «Грань» за годы работы сложилась своя аудитория. Получение статуса областного драматического театра подчеркивает самоотверженность и талант коллектива театра, который неустанно работал и продолжает работать для своих зрителей» —  отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Еще одно важное событие для театра, это строительство отдельного здания, которое началось в июле 2022 года.

В настоящее время здание возведено, начались внутренние работы и отделка фасада. Уже через год труппа театра переедет из скромного зала дворца культуры в удобное большое помещение.

 

Фото:   минкульт СО

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