Театр-студия «Грань» примет участие в двух российских фестивалях

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1 июня театр-студия «Грань» отправился в Москву на III Фестиваль Губернских театров «Фабрика Станиславского», где представит спектакль «В сапоге у бабки играл фокстрот» по пьесе финского драматурга С. Пелтола.

Спектакль будет показан 3 июня в 19.30 на Новой сцене Театра имени Евгения Вахтангова.

На следующий день театр отправится в город Набережные Челны для участия в XVIII Фестивале театров малых городов России, где также представит спектакль «В сапоге у бабки играл фокстрот».

Спектакль будет показан 8 июня на сцене ДК «КАМАЗ».

Фото: минкульт СО