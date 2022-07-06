Театр из Самары примет участие в фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму

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Фестиваль уличных театров станет частью большой программы фестиваля фестивалей «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму. Шесть театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана и Самары покажут уличные спектакли на территории арт-парка «Тавриды». Действие постановок развернется рядом с арт-объектами, которые выступят в качестве декораций.

Артисты одного из ведущих уличных театров в России – «Пластилиновый дождь» – сыграют спектакль «Из жизни аистов». В этом комедийно-лирическом перформансе на ходулях самарский театр расскажет о жизни пернатых.

Фестиваль уличных театров станет частью большой программы фестиваля фестивалей «Таврида.АРТ». На площадке арт-кластера также пройдут фестивали моды, кино, любительских музыкальных групп «РЕПБАЗАФОЛК», воздушных фигур, изобразительного искусства, команд КВН, авторской песни, спортивные и другие события. К празднованию 350-летия со дня рождения Петра I будут организованы фестиваль песчаных фигур и фестиваль исторической реконструкции.

Зрители смогут бесплатно посетить более 300 шоу, выставок, представлений и других ярких событий, посвященных поддержке русской культуры. На главной сцене вместе с молодыми артистами проекта выступят Баста, Лолита и другие звезды. Режиссером-постановщиком костюмированного арт-шествия выступит обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти. В честь юбилейных дат в истории российского искусства будут организованы специальные проекты. К 100-летию российского джаза пройдет концерт джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, а к 150-летию Сергея Дягилева – выступление звезд балета Большого и Мариинского театров.

Напомним, что бесплатная регистрация для зрителей на фестиваль «Таврида.АРТ» открыта на tavrida.art до 15 июля.