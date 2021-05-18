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«Театр для театра»: в театре «Колесо» состоится спектакль «О любви и не только» по мотивам рассказов Чехова 

18 мая 2021 16:25
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Исполнять роли в спектакле будут известные люди города: руководители, бизнесмены, блогеры,  члены попечительского и наблюдательного совета театра.

27 мая в 19.00 на Большой сцене театра «Колесо» состоится спектакль «О любви и не только» по мотивам рассказов А. Чехова в постановке Е. Двинской. Показ будет представлен в  рамках  проекта «Театр для театра», который стал культурной традицией и брендом Тольятти.

В водевильном происшествии, так определили жанр постановщики спектакля, будут представлены 6 ранних рассказов А. Чехова: «Шуточка», «Пропащее дело», «Неудача», «Злой мальчик», «Перед свадьбой», «Выигрышный     билет». Рассказы объединены в одну удивительную историю любви: от первых признаний и надежд до любви зрелой, проверенной годами. 

Исполнять роли в спектакле будут известные люди города: руководители, бизнесмены, блогеры,  члены попечительского и наблюдательного совета театра: Денис Абасов, Кристина Белозерова, Алексей Бузинный, Михаил Вайнштейн, Алексей Гридчин, Евгения Елисеева, Виталий Климашевский, Евгений Маркин, Игорь Мухаметшин, Дмитрий Пилевин, Оксана Попова, Инна Семенихина, Ирина Федосеева, Марина Филиппова, Роман Хенкин, Юлия Шевелева. 

По традиции сбор средств будет направлен на постановку новых спектаклей театра «Колесо». Спектакль представляется широкой публике один раз, что подчеркивает его уникальность.

 

Теги: спектакль Театр Колесо Тольятти

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