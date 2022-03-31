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Театр "Дилижанс" выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на проведение XIII театрального фестиваля "Премьера одной репетиции"!



Фестиваль пройдёт с 20 по 26 июня 2022 года и будет посвящён теме "Режиссёр + Художник".



К участию в фестивальной лаборатории для создания будущих спектаклей с актёрами театра "Дилижанс" привлекаются профессиональные режиссёры и художники со всей России. Лучший эскиз, выбранный по итогам зрительского голосования, получит приглашение войти в репертуар театра "Дилижанс" в качестве премьеры в новом сезоне.



В фестивальную афишу также войдут спектакли "гостевой программы", призванные продемонстрировать актуальные тенденции в работе режиссеров с художниками, а театральных художников - со сценическим пространством.



Традиционно на фестивале будут проходить открытые обсуждения спектаклей с участием зрителей и профессиональных театральных критиков.



Продажа билетов на фестиваль откроется 20 апреля.

