Стартует Всероссийская акция «Во славу русского гения», посвященная 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина

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С 25 сентября по 15 октября 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Во славу русского гения».

Александр Сергеевич Пушкин – величайший русский поэт и основоположник современного русского литературного языка. Он навсегда останется одной из самых знаковых фигур русской культуры. Все мы знакомимся с творчеством этого всемирно известного поэта начиная с самого детства – со «Сказки о рыбаке и рыбке», а затем в рамках школьной программы учим наизусть стихи, читаем его пьесы и прозу.



В этому году исполнилось 225 лет со дня рождения А.С.Пушкина, и это знаменательное событие предоставляет нам еще одну возможность обратиться к великому наследию русского гения.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, и проявить свои литературные, артистические и художественные способности в следующих номинациях:

«Пушкин и театр» (театральные постановки по произведениям поэта); «Пушкинские чтения» (прочтение произведений А.С.Пушкина);

«И в новом веке Пушкин с нами» (собственное произведение, посвященное поэту и его творческому наследию);

«Пушкин в живописи» (портрет А.С.Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений).



Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».



По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в области театра и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.