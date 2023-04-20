Стартовал всероссийский конкурс школьных и студенческих постановок проекта Знание.Театр

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Российское общество «Знание» и Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» запускают конкурс на лучшую постановку просветительского спектакля «Трудный экзамен». К участию приглашаются школьные, студенческие и смешанные театральные коллективы. 89 лауреатов выступят на профессиональных театральных площадках России.

До 15 мая руководителям театральных коллективов нужно зарегистрировать свою труппу на сайте проекта. Прием конкурсных работ будет открыт с 1 мая по 30 июня. Участникам предлагается поставить спектакль «Трудный экзамен», показать его зрителям и направить видеозапись показа на экспертную оценку. Список сопроводительных документов доступен в положении о конкурсе на официальном сайте.

Поставить пьесу на своих площадках конкурсантам помогут методические материалы, подготовленные Обществом «Знание»: видеоурок по созданию спектакля и методическое пособие с подробной информацией об этапах постановки, задачах режиссера, актера и представителей бэкстейдж-профессий. На сайте также доступна видеозапись спектакля «Трудный экзамен», поставленного режиссером Юрием Квятковским, лауреатом премии «Золотая маска». Главные роли исполнили Михаил Башкатов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

Все заявки будет рассматривать Экспертный совет конкурса, состоящий из авторитетных деятелей искусства и культуры. С 1 июля по 14 августа они составят рейтинг коллективов в каждом регионе России. Лауреаты получат возможность выступить на профессиональной сцене в своем регионе. Обладателем Гран-при станет коллектив, занявший первое место в рейтинге лауреатов – он выступит с постановкой на московской театральной площадке.

«Благодаря конкурсу школьных и студенческих постановок ребята смогут стать не только зрителями, но и непосредственными участниками просветительского спектакля. Это поможет им самим глубже прочувствовать смысл пьесы, а также рассказать о важных вещах своим сверстникам. Знание.Театр показывает, что просвещение может принимать самые разные формы, а участвовать в просветительской деятельности может каждый. Уверен, что скоро мы увидим много интересных постановок спектакля «Трудный экзамен» в исполнении молодежных коллективов со всех уголков страны», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» в рамках всероссийского просветительского проекта Знание.Театр в 2023 году реализуется в партнерстве с проектом «Школьная классика» Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Всероссийский проект «Школьная классика» проходит уже третий сезон и содействует созданию детских и юношеских театральных объединений и активному развитию существующих. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» собирает в этом проекте молодые таланты и дает им толчок к развитию в сфере театрального искусства в содружестве и при экспертной поддержке Театрального института имени Бориса Щукина.

Премьерный показ спектакля профессиональной труппой состоялся 2 сентября в Москве на площадке Российского академического молодежного театра. В октябре – ноябре 2022 г. показы прошли в рамках театрального фестиваля в трех городах: Нижнем Новгороде, Владивостоке и Санкт-Петербурге. В программу вошли тематические лекции, мастер-классы от ведущих театральных деятелей России.

Проект Знание.Театр проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Партнером проекта выступает информационно-коммуникационная платформа «Сферум».

Подробную информацию можно найти на сайте проекта Знание.Театр, а также в группе во ВКонтакте.