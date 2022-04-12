Стартовал прием заявок на участие в парафестивале «Театр - территория равных возможностей»

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В Самаре в третий раз пройдет Всероссийский парафестиваль «Театр - территория равных возможностей». Уже стартовал прием заявок - он продлится до 1 июня.

Парафестиваль проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке Правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Азарова. Данный проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство, позволяет реализовать их творческий потенциал.

В этом году очный этап фестиваля состоится с 29 по 31 октября. В фестивальные дни на базе и с привлечением ресурсов Самарского государственного института культуры будет развернута уникальная образовательная программа по созданию инклюзивного спектакля. Основными площадками фестиваля станут молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль» и государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области «Самарский театр юного зрителя «СамАрт».

Ознакомиться с Положением о Всероссийском открытом парафестивале «Театр – территория равных возможностей» и скачать заявку на участие можно на официальном сайте Самарского государственного института культуры.

Заявки на участие можно подать по электронной почте p.festival@samgik.ru.

До 1 июля экспертный совет определит 15 театров – лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.