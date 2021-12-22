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Старейшее научное издательство "Наука" в России спасено от банкротства

22 декабря 2021 15:30
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Старейшее научное издательство "Наука" в России спасено от банкротства

От М.В. Ломоносова до С.П. Королева – почти 300 лет издательство «Наука», печатало труды самых ярких мыслителей отечественной науки. Среди публиковавшихся там авторов: В.Н. Татищев, Л. Эйлер, А. С. Пушкин, Г. Р. Державин, М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибоедов, члены РАН, лауреаты Государственной, Нобелевской премий. 

Спустя 3 века старейшее научное издательство оказалось на грани разорения и закрытия с долгом более 890 млн руб., из которых более 800 млн руб. – перед бюджетной системой РФ. Чтобы спасти издательство, базу научных публикаций по всем направлениям российской науки и уникальный состав редакции из 500 научных редакторов, Минобрнауки России договорилось с ФНС России о подписании мирового соглашения и погашении задолженности издательства перед другими кредиторами.

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