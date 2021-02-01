Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне шоу "Голос.Дети"

Наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети" станут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста, передает РИА Новости. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.
Егор Крид дебютирует в роли наставника в шоу “Голос. Дети”, которое стартует на Первом канале.
Компанию ему составит Светлана Лобода, которая сначала говорила, что не хочет возвращаться в жюри из-за скандальной победы на проекте дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Баста участвует в музыкальном телепроекте уже в третий раз.
Юные участники также говорили, что мечтают о таких наставниках, как Сергей Шнуров, Алла Пугачева, Зиверт и Монатик.
В ходе "слепых прослушиваний" каждому из них традиционно нужно выбрать в свою команду по 15 юных артистов, затем конкурсанты пройдут отсев на этапах "Поединки" и "Песня на вылет", после чего победителя выберут телезрители.
Ведущими останется тандем Дмитрия Нагиева и Агаты Муцениеце.
Фото: Первый канал
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