Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне шоу "Голос.Дети"

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Наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети" станут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста, передает РИА Новости. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

Егор Крид дебютирует в роли наставника в шоу “Голос. Дети”, которое стартует на Первом канале.

Компанию ему составит Светлана Лобода, которая сначала говорила, что не хочет возвращаться в жюри из-за скандальной победы на проекте дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Баста участвует в музыкальном телепроекте уже в третий раз.

Юные участники также говорили, что мечтают о таких наставниках, как Сергей Шнуров, Алла Пугачева, Зиверт и Монатик.

В ходе "слепых прослушиваний" каждому из них традиционно нужно выбрать в свою команду по 15 юных артистов, затем конкурсанты пройдут отсев на этапах "Поединки" и "Песня на вылет", после чего победителя выберут телезрители.

Ведущими останется тандем Дмитрия Нагиева и Агаты Муцениеце.

Фото: Первый канал