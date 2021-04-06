Стало известно, когда в Самарской области проведут Метафест

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Фестивалю быть. Организаторы "Метафеста" в социальной сети ВКонтакте объявили, что мероприятие в этом году состоится:

- Мы очень соскучились по атмосфере классического "Метафеста" с живым общением и музыкой и прикладываем все усилия, чтобы фестиваль прошел в привычной очной форме.

Фестиваль должен состояться с 19 по 21 августа - 3 дня, как в старые добрые времена, начиная с четверга. И традиционно - на Грушинской поляне. В ближайшее время будут известны подробности о том, чего ждать от этой встречи в 2021 году, пишет Сова.инфо.