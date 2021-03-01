Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

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В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус", трансляцию вел телеканал NBC, передает РИА Новости.

В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников".

Конкуренцию ей составляли "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.

Награды в номинации "лучшая женская роль в драме" удостоили Андру Дэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".

Лучшей комедией стал "Борат 2" Джейсона Уолинера. Его соперниками были мюзикл "Гамильтон" Томаса Каила, "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова, "Выпускной" Райана Мерфи и "Мьюзик" певицы Сии.

Лучшим сценаристом минувшего года по версии "Золотого глобуса" стал Аарон Соркин за "Суд над чикагской семеркой".

Лучшим мини-сериалом признали "Ход королевы", драматическим сериалом — "Корону", а комедийным – "Шиттс Крик".

В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", а лучшим анимационным фильмом — "Душа".

"Золотой глобус" вручают ежегодно с 1944 года более чем в 20 категориях. Наряду с "Оскаром" киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.

Фото: REUTERS / NBC handout / РИА Новости