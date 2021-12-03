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Среди призеров общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» – Приволжская школа искусств СО

3 декабря 2021 17:43
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30 ноября в Москве состоялся финальный этап конкурса.

В Москве подвели итоги общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Среди призеров – Приволжская школа искусств Самарской области.

Окружной этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств», инициированный Министерством культуры РФ, прошел в восьми федеральных округах. Конкурсные испытания второго тура состоялись в образовательных учреждениях 22 и 23 октября в онлайн-формате.

Впервые в истории конкурса городские и сельские школы соревновались в отдельных номинациях. Самарскую область представляли два образовательных учреждения. Среди городских школ -ДШИ № 6 г.о. Самара (директор – М.Н. Пономарева). Честь сельской школы отстаивала Приволжская детская школа искусств (директор – Г.В. Адияков).

Руководители лучших городских и сельских школ — победителей региональных отборов — презентовали свои проекты в режиме видеоконференции.

 30 ноября в Москве состоялся финальный этап конкурса. В финал от Самарского региона в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» прошла Приволжская детская школа искусств муниципального района Приволжский.

1 декабря в Бетховенском зале Большого театра России объявлены победители и призеры общероссийского конкурса. Среди призеров – Приволжская школа искусств.

 

Фото:   правительство СО

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