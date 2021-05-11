Спектакль Всероссийского проекта «РУПОР 63» пройдёт в музейно-выставочном комплексе «Самара Космическая»

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15 мая в 21.00 в музейно-выставочном комплексе «Самара Космическая» пройдет иммерсивный спектакль-экскурсия «Коллапсары» по пьесе Лидии Головановой «Дыры». Это первый показ полноценного спектакля одного из участников резиденции управления проектами «РУПОР 63» Александры Кохан, режиссера из Магнитогорска.

Пьеса о том как, подслушанный бытовой разговор на рынке двух продавщиц перерастает в легкий абсурд.



18 мая в 14.00 в Самарском областном художественном музее в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев 2021» лауреат проекта «РУПОР 63», московский режиссер Николай Берман представит спектакль-путешествие «Самара - родина слонов». Постановка посвящена 150-летнему юбилею "самарского Леонардо да Винчи" - художника, архитектора, краеведа, коллекционера, археолога-любителя и путешественника Константина Головкина.



«РУПОР 63» - совместный проект СГИК и Самарского фонда развития культуры и креативных индустрий. Проект направлен на поиск молодых талантливых сценаристов, режиссеров-постановщиков, художников и перформеров. Конкурс стартовал в ноябре 2020 года. В феврале жюри выбрало из 14 эскизов три лучших проекта, которые до конца года будут реализованы как полноценные спектакли на разных концертных площадках Самары и области, передает пресс-служба СГИК.

Фото: СГИК