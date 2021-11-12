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Спектакль Самарского театра оперы и балета "Бал-маскарад": три национальные оперные премии "Онегин"

12 ноября 2021 11:27
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Спектакль Самарского театра оперы и балета "Бал-маскарад": три национальные оперные премии "Онегин"

11 ноября на сцене Михайловского театра в Санкт–Петербурге были объявлены лауреаты VI Национальной оперной премии «Онегин». Оргкомитет премии рассмотрел в этом году 98 заявок от 25 театров России.

Самарский академический театр оперы и балета был удостоен премии во всех трёх номинациях, с которыми он прошел в ее шорт-лист. 

Заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина получила «Онегина» в номинации «Примадонна» за партию Амелии в опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад»; Владислав Сулимский из Мариинского театра – в номинации «Гость» за партию Ренато; «Бал-маскарад» (премьерный спектакль, в котором участвовали: Иван Гынгазов, Татьяна Ларина, Владислав Сулимский, Агунда Кулаева, Ирина Янцева, Георгий Шагалов, Владимир Медведев и другие) – в номинации «Состав».

Напомним, «Бал-маскарад» был долгожданной премьерой самарского театра, перенесённой на год из-за пандемии. Премьерные спектакли состоялись 24 и 25 апреля 2021. Дирижёр-постановщик – художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов, режиссёр-постановщик – Филипп Разенков, художник-постановщик – Эрнст Гейдебрехт, художник по костюмам – Татьяна Ногинова, художник по компьютерной графике – Владимир Поротькин, хормейстер-постановщик – главный хормейстер театра Максим Пожидаев, хореограф-постановщик – Алина Мустаева.

Самарский театр оперы уже не в первый раз попадает в фокус главной оперной премии страны: в 2020 году статуэтку получил Анатолий Невдах за роль Труффальдино в опере «Любовь к трём апельсинам».

Фотограф Антон Сенько.
 

 

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