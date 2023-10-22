СОУНБ: самарцев приглашают на концерт «Золото русского романса»

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26 октября в 18:00 гостеприимные залы галереи «Новое пространство» ждут всех поклонников классического русского романса.

За роялем - маэстро Вячеслав Шевердин, поёт солистка Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, лауреат премии «Самарская театральная муза-2016» Наталья Бондарева.

В программе вечера - знаменитые русские романсы XX века из репертуара выдающейся русской певицы начала столетия Анастасии Вяльцевой, русского и советского эстрадного исполнителя Александра Вертинского, а также песни советского периода из репертуара неподражаемых Лидии Руслановой, Изабеллы Юрьевой и другие музыкальные произведения.

26 октября, 18:00, галерея «Новое пространство» СОУНБ, пр. Ленина 14а.

Вход – свободный.

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Фото: freepik.com