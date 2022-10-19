СОУНБ: галерея «Новое пространство» приглашает на представление цирка «Арлекино»

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21 октября в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 1 этаж) станет ареной для программы «Солнечный эквилибриум» детского образцового циркового коллектива «Арлекино» (Самара).

«В отличие от гуттаперчевых мальчиков прошлого, современные маленькие циркачи – это дети, которым посчастливилось с малых лет найти любимое дело и с удовольствием совершенствоваться в нём под руководством чутких и опытных наставников. Таковы, в частности, артисты детского образцового циркового коллектива “Арлекино”, выпускники которого нередко, вырастая, становятся профессионалами и посвящают жизнь одному из главных искусств – искусству изумлять», – поясняют организаторы необычного для галереи «Новое пространство» вечера.

Цирковое представление «Солнечный эквилибриум» состоится на фоне экспозиции «Цветение» – витальных и пробуждающих энергию работ Дины Богусоновой. Выставка открылась недавно, а посетить ее можно будет до 11 ноября, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Фото: СОУНБ