Состоялось рабочее совещание минкульта с представителями органов местного самоуправления муниципалитетов региона

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Основанная тема встречи — реализация национального проекта «Культура», благодаря которому в регионе идет масштабное преобразование отрасли. За последние 6 лет модернизировано 59 учреждений – это сельские дома культуры, детские школы искусств, музеи, театры; создано 32 модельные библиотеки. Новое современное оборудование поступило в 75 учреждений, из них 36 детских школ искусств, 21 музей, 5 театров, 13 кинозалов.

В 2024 году работа продолжается. Идет капитальный ремонт в 11 муниципальных учреждениях культуры, в детские школы искусств поставляют музыкальные инструменты и специализированное оборудование, для Кошкинского района приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб), 5 современных модельных библиотек откроют свои двери для жителей губернии в ближайшее время.

«Национальный проект меняет культурную среду нашего региона, способствует комплексному обновлению территорий. Это важная и значимая составляющая нашей с вами работы. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы все наши объекты были сданы в срок», — обратилась к участникам Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Еще одна тема для обсуждения — участие региона в федеральном проекте «Пушкинская карта».

В Самарской области 75,4% от общего числа молодых людей имеют Пушкарту. Однако, остается актуальным вопрос о количестве карт без покупок. Для того чтобы привлечь в учреждения культуры молодежь обсудили меры, которые помогут решить эта задачу. Среди направлений работы — более тесное сотрудничество с учебными заведениями, разработка пакетных предложений, например, посещение театра и экскурсия по театру, подготовка специального репертуара для организации внутренних гастролей по муниципальным образованиям.

Фото: минкульт СО