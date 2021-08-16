Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  

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Со 2 по 8 августа состоялась фронтальная фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области. Она проходила в рамках фольклорно - этнографического фестиваля - практикума "Благодатное лето. Жигули - 2021", который получил поддержку фонда президентских грантов.



Участниками экспедиции стали более 20 человек: это студенты Поволжского православного института, Гуманитарного колледжа, учащиеся Православной классической гимназии, студенты Самарского государственного института культуры, Московского государственного института культуры, руководители фольклорных коллективов Самары и Тольятти.



Цель экспедиции - восстановление утраченных национальных культурных традиций; возвращение к своим историческим истокам, этническим традициям; эстетическое воспитание личности и формирование чувства патриотизма к своему народу, к своим традициям; приобщение молодого поколения Самарской губернии к культуре своего народа.

В первый день экспедиции ее участники переправились через Волгу и основали базовый лагерь в селе Подгоры в Свято-Ильинском Заволжском женском монастыре.

В период со 2 по 4 августа участники экспедиции проехали села Заволжья: Рождествено, Тороново, Выползово, Шелехметь, Гаврилова Поляна. Здесь удалось описать уникальный обряд "Похороны чехони".

В течение фольклорно-этнографической экспедиции ее участники проехали более 50 сел Волжского района Самарской области.

Этнографы (как профессиональные, так и начинающие) посещали самые дальние уголки нашего края, где еще живет традиция, живут бабушки и дедушки, в чьих песнях, частушках, рассказах, пыльных сундуках хранятся настоящие сокровища, кусочки истории и культуры – костюмы, рушники, утварь. Студенты Поволжского православного института и Гуманитарного колледжа собрали бесценный материал, который еще предстоит изучить, систематизировать, представить на научных конференциях и выставках, передает пресс-служба Поволжского православного института.

Фото: пресс-служба Поволжского православного института