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Состоится III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре»

22 декабря 2021 14:26
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Состоится III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре»

26 декабря 2021 года в 11:00 в ГКУ СО «Дом дружбы народов» (ул. Воронежская, 9) в смешанном формате (с онлайн-включением) состоится III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре», посвященный 30-летию Самарской городской общественной организации «Поляки Самары «Потомэк» («Потомок»). 

Ключевая тема фестиваля – польские сюжеты в самарской культуре. Об этом расскажут известные филологи, культурологи, библиотекари, историки и краеведы. Гости мероприятия узнают о польских корнях самарских писателей и о польских писателях, связанных с Самарой. Отдельная страница «Волжской Полонианы» будет посвящена польской экскурсии по Самаре и истории знаменитых самарских архитектурных шедевров. 

Фестиваль откроет музыкальное поздравление, подготовленное сотрудниками Самарского государственного института культуры. Они исполнят инструментальные зарисовки на польскую тему. Организаторы мероприятия отмечают, что данный ВУЗ является давним партнером организации «Потомэк».

В рамках торжественной части прозвучат поздравления и приветственные слова от почетных гостей фестиваля.

Далее встречу продолжит работа круглого стола, на котором в теплой дружеской атмосфере будут обсуждаться итоги и перспективы работы городской организации, в том числе результаты сотрудничества с учреждениями образования и культуры, а также будут представлены самарско-польские исследовательские проекты. 

Кроме того, в рамках фестиваля планируется награждение активистов-общественников организации «Поляки Самары «Потомэк».

 

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