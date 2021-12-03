Состоится Финал самарской областной лиги КВН Трудовой молодёжи

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Правительство Самарской области совместно с движением «Самарский КВН» организуют и проводят игры Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. Самарская областная лига КВН трудовой молодежи – это социально-значимый проект, в котором объединены молодые специалисты, представляющие предприятия, организации, заводы и фабрики, впервые организованный на территории Самарской области в 2017 году.

Результатом проведения игр Лиги является положительный резонанс многотысячной зрительской аудитории, возможность рабочей молодежи развиваться и расти творчески. Одновременно команды выполняют функцию привлечения молодых специалистов, вызывая интерес к своей трудовой деятельности.

Дата: 11 декабря 2021 г.

Начало: 19.00

Место проведения: КРЦ «Звезда», г.о. Самара, Ново-Садовая, 106Г.

Играют команды:

«Режим секретности» ПАО «ОДК-Кузнецов»

«Проект 63» ООО «СамараНИПИнефть»

«Катя сказала!» Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа

«Есть контакт» АО «ГК "Электрощит" - ТМ Самара»

«It's my life» ПАО «ТОАЗ»