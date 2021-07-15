Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер от COVID-19

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Cолист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от коронавируса в возрасте 50 лет, передают "Известия".

«Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет… Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее», — говорится в сообщении официальной группы коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах», — написали коллеги солиста.

В составе «Хора Турецкого» Борис Горячев выступал почти 20 лет. Кроме того, Горячев разработал онлайн-тур по обучению эстрадному и классическому вокалу.

Сообщается, что у артиста остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.

Фото: vk.com/Хор Турецкого/"Известия"