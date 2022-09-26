Снимающийся в России французский актер Оливье Сиу получил гражданство РФ

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Французский актер и сценарист Оливье Сиу, который снимается в российском кино, получил гражданство РФ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном 26 сентября на официальном портале правовой информации, пишут "Известия".

«Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции», — следует из списка принятых в гражданство РФ.

Оливье Сиу снимался в таких российских проектах, как «Кухня в Париже», «Троцкий», «Союз спасения. Время гнева».

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин