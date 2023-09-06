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Сквер Эльдара Рязанова: концертная программа 9 и 10 сентября

6 сентября 2023 17:22
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 Анонс мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города.

 Анонс мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города.

9 сентября, суббота   

15:00 Литературно-музыкальный спектакль «Музыка жизни». Театр «Самарская площадь»

Эльдар Рязанова любил и ценил поэзию, сам был автором. Стихотворения, созданные им, легли в основу любимых песен из его фильмов. «У природы нет плохой погоды! Каждая погода – благодать». Вы сейчас пропели эту строчку у себя в голове голосом Алисы Фрейндлих? А вы знали, что автором строк был сам Эльдар Александрович?

Актеры театра «Самарская площадь» представят литературно-музыкальный спектакль «Музыка жизни». Всем знакомые и любимые песни из фильмов Эльдара Рязанова в сочетании с его тонкой поэзией подарят слушателям светлые эмоции и хорошее настроение. Эльдар Александрович сам любил актерское исполнение песен в своих фильмах, как очень теплое и душевное.

Вы услышите такие родные и любимые песни, как «Моей душе покоя нет» (слова Роберт Бернс, музыка А. Петров), «У природы нет плохой погоды» (слова Э. Рязанов, музыка А. Петров) из фильма «Служебный роман», «По улице моей который год…» (слова Б. Ахмадулина, музыка М. Таривердиева), «Хочу у зеркала…» и «Мне нравится, что Вы больны не мной» (слова М. Цветаевой, музыка М. Таривердиева) из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и многие другие.

19:00 Георгий Шагалов и группа «Атлантик-джаз»

Джаз - это волнующие ритмы, приятная живая музыка, которая непрерывно развивается и движется. С этим направлением, пожалуй, не сравнится ни одно другое, и популярность его проверена десятилетиями.

На концерте в Сквере Эльдара Рязанова, который особенно прекрасен в сентябре, вы окунетесь в атмосферу джазового салона ХХ века. Хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Элвиса Пресли и многие другие в исполнении группы оставят неизгладимое впечатление!

Кинопоказы

8 сентября, пятница

Классика советской комедии

18:00 Кинопоказ фильма «Полосатый рейс», (Ленфильм, реж. В.А. Фетин, 1961)

9 сентября, суббота

Сделано в Самаре

10:00 Кинопоказ фильма «Тимур и его команда», (Союздетфильм, реж. А Разумный, 1940)

11:20 Кинопоказ фильма «Тревожные ночи в Самаре», (Куйбышевская студия телевидения, реж. В. Недолужко, 1969)

Экранизация классики

16:00 Кинопоказ мультфильма «Сказка о царе Салтане», (Союзмультфильм, реж. Т. Басманова, В. Брумберг, З. Брумберг, 1943)

16:40 Кинопоказ мультфильма «Аленький цветочек», (Союзмультфильм, реж. Л. Атаманов, 1952)

17:25 Кинопоказ фильма «Свадьба», (Мосфильм/Грузия-фильм, реж. И.М. Анненский, 1944)

Сделано в Самаре

20:00 Кинопоказ документального фильма «Таинственный город Самара» (Самарская студия кинохроники, реж. Б. Свойский, 1992)

10 сентября, воскресенье

10:00 Кинопоказ фильма «Садко», (Мосфильм, реж. А. Птушко, 1952)

12:00 Кинопоказ фильма «Александр Невский», (Мосфильм, реж. С. Эйзенштейн, 1938)

14:00 Кинопоказ фильма «Весна», (Мосфильм, реж. Г. Александров, 1947)

16:00 Кинопоказ фильма «Золушка», (Ленфильм, реж. Н. Кошеверова, М. Шапиро, 1947)

18:00 Кинопоказ фильма «Сказка, рассказанная ночью» (Киностудия им. М. Горького, реж. И.Я. Рауш-Тарковская, 1981)

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе,120)

9 и 10 сентября

10:00-18:00 бесплатное посещение основной экспозиции

 

Фото:   пресс-служба Музея

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