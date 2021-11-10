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Скончался художник-аниматор «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов

10 ноября 2021 21:46
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Куликов как карикатурист был лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир» в 1973 году.

Художник-аниматор «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в среду, 10 ноября, в Союзе кинематографистов России, передают "Известия".

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу. <…> Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека», — говорится в сообщении.

Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года, передает «Федеральное агентство новостей». Он принимал участие в работе над фильмами «Икар и мудрецы», «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову» и другими.

Также Куликов как карикатурист был лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир» в 1973 году, передает RT.

 

Фото: соцсети

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