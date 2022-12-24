Скончался юморист Александр Пономаренко

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Юморист Александр Пономаренко скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом 24 декабря сообщил Андрей Малахов в Telegram-канале, пишут "Известия".

«Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — указано в сообщении.

Известно, что артист на протяжении нескольких месяцев боролся с онкологическим заболеванием и перенес 10 курсов химиотерапии. Место и дата похорон на данный моменты неизвестны. Эта информация будет сообщена дополнительно.

Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Являлись лауреатами Международного конкурса «Кубок юмора-99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап-2001».

Фото: «Таганрогская правда»/taganrogprav.ru/Сергей Плишенко/"Известия"