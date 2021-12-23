Скончался советский и российский актер Вадим Лобанов 

100

Советский и российский актер Вадим Лобанов скончался в возрасте 81 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт 78.ru.

Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и почти 12 лет проработал в Омском академическом театре драмы. В 1985-м переехал в Ленинград и снялся в своем первом фильме — "Переступить черту".

За всю карьеру Лобанов сыграл во многих известных сериалах, среди которых "Улицы разбитых фонарей, "Мажор" и "Шторм".

Фото : сайт СПбГУ/РИА Новости