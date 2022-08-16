Скончался народный артист России Виктор Зозулин

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Скончался народный артист РФ Виктор Зозулин в возрасте 77 лет. Об этом уведомила пресс-служба театра имени Евгения Вахтангова, пишут "Известия".

«Сегодня (16 августа. — Ред.) после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин. Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека», — говорится на сайте театра.

Виктор Зозулин сыграл десятки разноплановых ролей в театре, записал множество аудиокниг по произведениям русских классиков. Он известен по фильмам «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Король-олень», «Битва за Москву», телеспектаклях «Солярис» и «Кабачок «13 стульев» и многих других.

«Уход Виктора Зозулина — невосполнимая утрата для театра имени Евгения Вахтангова. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Вечная память!», — заключили в пресс-службе.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев/"Известия"