Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Самару 17 декабря

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17 декабря в 09:00 (время местное) на железнодорожный вокзал Самара прибудет сказочный поезд Деда Мороза, который отправился в свое большое путешествие по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и других. Часть из них открыта для свободного посещения: ретровагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера.

Главный гость из Великого Устюга – Дед Мороз – выйдет на перрон, чтобы поздравить встречающих поезд с наступающим Новым Годом и поиграть с детьми.

Специальная программа предусмотрена для тех, кто купил билеты. Она включает участие в играх и квестах в поезде, чаепитие и общение с Дедом Морозом в его приемной, отправку поздравительных открыток и подарок.

Кроме того, бесплатная праздничная анимационная программа будет организована на первой платформе железнодорожного вокзала Самара и на территории зоны отдыха и досуга «Платформа Космическая». Она начнется за полчаса до прибытия поезда и продлится до 20:30 (время местное). Можно будет сделать фотографии с гигантским велосипедом, сказочными персонажами.

Учитывая действующие противоэпидемические ограничения, доступ на перрон и в вагоны передвижной резиденции для лиц старше 18 лет будет возможен только через первый этаж железнодорожного вокзала при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или QR-кода с него, справки о перенесенной короновирусной инфекции, либо отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

В торжественной встрече поезда примут участие руководители Куйбышевской железной дороги, представители органов власти Самарской области и города Самара.