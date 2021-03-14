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"Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова: спецпоказ драмы, приуроченный к Прощеному воскресенью прошел в Москве  

14 марта 2021 22:20
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Режиссер лично представил фильм и рассказал, что хочет узнать, поймут ли картину те зрители, которые родились после ее выхода.

Специальный показ драмы Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник", приуроченный к Прощеному воскресенью, состоялся в кинотеатре "Космос" сети "Москино". Режиссер лично представил фильм и рассказал, что хочет узнать, поймут ли картину те зрители, которые родились после ее выхода, передает корреспондент ТАСС.

Показ картины, которая выходит в повторный прокат, провели в Прощеное воскресенье - последний день Масленицы, поскольку этому русскому народному празднику отведена одна из главных ролей в фильме. Зрители воскресного сеанса увидели кинокартину в формате кинопленки 35 мм.

"Я имею огромное желание понять, насколько эта картина может быть ощутима теми людьми, которые родились после того, как мы ее сделали. Дело не в коммерции. Просто мне кажется, что фильм вне времени, он не об актуальных проблемах современности или далекого прошлого, эта картина о том, кто мы такие", - сказал Михалков со сцены.

О фильме

Действие картины "Сибирский цирюльник" развивается в годы правления Александра III. Американский авантюрист Маккрэкен пытается получить в российских государственных органах заказ на производство паровой самоходной лесопилки "Сибирский цирюльник". Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн. Она должна обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути она встречает юнкера Андрея Толстого, с которым у нее возникают взаимоотношения.

Роли в картине исполнили Олег Меньшиков, Джулия Ормонд, Ричард Харрис, Алексей Петренко, Марина Неелова и другие артисты. Создатели "Сибирского цирюльника" были удостоены Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1999 года.

 

Фото:   Артем Геодакян/ТАСС

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