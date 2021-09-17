«Шостакович ХХ век»: в САТОБ состоялся концерт Государственного квартета имени Бородина

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16 сентября в Самарском театре оперы и балета в рамках фестиваля «Шостакович ХХ век» состоялся концерт Государственного квартета имени Бородина.

Один из старейших непрерывно выступающих камерных ансамблей мира поразил самарцев и гостей губернии исполнением Струнных квартетов №1 до мажор, №12 ре бемоль мажор и №13 ля минор Дмитрия Шостаковича.

«Перед нами не четыре исполнителя, а один инструмент величайшей виртуозности», — эта характеристика, данная Квартету немецкой газетой Frankfurter Allgemeine, могла бы украсить рецензию на любой концерт «бородинцев», в любом составе.

Фото: правительство СО