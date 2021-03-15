Школьный поэтический чемпионат в Самаре продолжается

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12 марта в Самарском дворце детского и юношеского творчества прошел второй отборочный тур Городского поэтического чемпионата среди школьных команд сезона 2020/2021 гг. Его организуют Самарский дворец детского и юношеского творчества, Дума г.о. Самара, Департамент образования Администрации г.о. Самара, Самарская областная писательская организация.

Во второй игре приняли участие команды: «Патриоты» (Гимназия «Перспектива», Советский район), «Светоч» (Школа №81, Ленинский район), «CarpeDiem» или «Лови момент» (Школа №90, Советский район), «Код-155» (Школа №155, Октябрьский район).

Борьба за первое место, которое дает право напрямую попасть в финал, развернулась между 81-й и 90-й школами. Они поочередно выходили вперед, но в итоге сильнее на этот раз оказался «Светоч». «Лови момент» попробует выйти в финал через дополнительный матч, который пройдет в конце марта. В том же матче решением судей сыграют и занявшие третье место ребята из команды «Код-155», которые, как и их соперники, радовали талантливыми стихотворными импровизациями.

Девушки из гимназии «Перспектива» показали игру, которая соответствует названию учебного заведения. Они впервые принимали участие в чемпионате, им немного не хватило опыта, но жюри отметило большой потенциал.

Следующий отборочный матч состоится в Самарском дворце детского и юношеского творчества 16 марта в 12.00, сообщается на сайте гордумы.