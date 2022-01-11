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Школьные музеи Самарской области могут стать партнерами Музея Победы на Поклонной горе

11 января 2022 11:29
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Школьные музеи Самарской области могут стать партнерами Музея Победы на Поклонной горе

Музеи образовательных организаций Самарской области приглашают присоединиться к масштабной долгосрочной программе «Школьный музей Победы». Заявки принимаются до 15 февраля 2022 года.

«Современный школьный музей должен быть центром притяжения в образовательной организации. Но центром не формальным, не дополнительной обязанностью, а живым и интересным для ребят, в создании которого они принимают самое активное участие. И, конечно, детям важно показать результат своего труда сверстникам. И не только в своей школе, но и в других регионах. Именно такую возможность предоставляет наша программа», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Участие во всероссийском проекте позволяет школьным музеям со всей России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить новых партнёров, получать информационную поддержку и проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня, в том числе на площадке Музея Победы. 

Подать заявку на сайте schoolvictorymuseum.ru может стать любая образовательная организация, которая имеет в своём составе школьный музей. После того, как документы будут одобрены, учреждение получит статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев страны. Рассмотрение поступивших заявок состоится на заседании экспертной комиссии 21-22 февраля.

На сегодняшний день 1142 музея образовательных учреждений России уже состоят в программе и являются партнерами главного военно-исторического музея страны. В Самарской области только за 2021 год к программе присоединилось 8 организаций.

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