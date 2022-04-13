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СГИК: студенты мастерской Вадима Горбунова стали обладателями Гран-при Международного фестиваля «Он.Она.Они.»

13 апреля 2022 16:20
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Студенты Самарского государственного института культуры представили на фестивале работу «Счастье мое» по пьесе Александра Червинского.

Студенты мастерской Вадима Горбунова стали обладателями Гран-при IV Международного фестиваля «Он.Она.Они.» в Екатеринбурге.

Жюри, в состав которого вошли ведущие театральные деятели страны, оценили 23 постановки от коллективов из России, Германии, Сербии, Казахстана и Узбекистана.

Студенты Самарского государственного института культуры представили на фестивале работу «Счастье мое» по пьесе Александра Червинского. Премьера постановки на сцене учебного театра института СГИКа состоялась в декабре минувшего года. Режиссером-постановщиком выступила Елена Лазарева, заслуженная артистка РФ.

На фестивале в Екатеринбурге у самарских студентов были серьезные конкуренты - воспитанники Театрального института им. Б. Щукина, Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина и Российского института театрального искусства. Несмотря на высокий уровень подготовки коллег, студенты мастерской Вадима Горбунова не только вышли в лидеры, но и взяли Гран-при.

«Мы очень рады тому, что получилось показать на высоком уровне самарскую театральную школу. На обсуждении члены жюри отметили высокий уровень подготовки наших студентов и работу педагогов. Фестиваль добрый, приятный, в программе подобраны очень хорошие спектакли и, главное, высокого уровня. Наши ребята молодцы. Они волновались, но собрались и все получилось»,- рассказывает Вадим Горбунов, мастер курса.

 Еще одной хорошей новостью стало и неожиданное предложение о сотрудничестве от Николая Коляды Денису Раптанову, студенту мастерской Вадима Горбунова. Известный российский драматург пригласил нашего студента к себе в театр и отметил, что давно находился в поиске такого актера. Денис с радостью принял приглашение и после выпуска планирует переехать в Екатеринбург, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   СГИК

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