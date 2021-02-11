СГИК создает библиотеку будущего

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Самарский государственный институт культуры вошел в список Федеральных инновационных площадок.

Библиотечный центр Самарского государственного института культуры (СГИК) со своим проектом «Академия библиотечно-информационного мастерства» вошел в список Федеральных инновационных площадок (ФИП).

ФИП – это образовательные площадки, которые реализуют инновационные проекты, направленные на модернизацию и развитие современного образования.

Всего в 2020 году рассмотрено около 200 заявок от учебных заведений на попадание в ФИП. Утверждено министерством науки и высшего образования РФ - 127.

«Академия библиотечно-информационного мастерства» – образовательный курс для специалистов библиотек. Авторами проекта стали заведующие кафедрами, кандидаты педагогических наук, доценты Ирина Николаевна Клюяшкина и Екатерина Алексеевна Галкина. Главная идея курса – создание новой модели системы повышения квалификации, непрерывного образования и усиление творческого потенциала для работников библиотечных центров. Участники проекта освоят инновационные и цифровые технологии, погрузятся в современные тенденции библиотечного дела. По окончании курса выдается документ о повышении квалификации. Проект рассчитан на пять лет.

« Современный библиотечный специалист – это специалист нового формата, выступающий не только в качестве хранителя документного культурного наследия, но и аналитика-синтезатора, умеющего осуществлять поиск и оценивать качество информационных ресурсов с учетом потребностей и запросов пользователей, — рассказала Ирина Клюяшкина. — Решение задач по инновационному развитию библиотек Самарской области, инициировало разработку данного проекта, так как их будущее зависит от профессиональной готовности библиотечно-информационных специалистов. Именно им предстоит осуществлять коренную модернизацию отрасли.

В данном проекте примут участие профессорско-преподавательский состав кафедр библиотечно-информационных ресурсов, педагогических и информационных технологий библиотечные специалисты 11 городов и 27 районов Самарской области. Обучение на базе инновационной площадке пройдут свыше 500 человек. Планируем запустить данный проект в марте 2021 года».