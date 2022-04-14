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СГИК и Российская Академия музыки имени Гнесиных подписали соглашение о сотрудничестве

14 апреля 2022 14:57
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В рамках соглашения вузы договорились о реализации совместных проектов в области культуры, искусства, образования и науки.

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. Ольга Наумова, ректор СГИК, и Александр Рыжинский, ректор Академии музыки имени Гнесиных, обсудили перспективы совместных творческих и образовательных проектов.

В рамках соглашения вузы договорились о реализации совместных проектов в области культуры, искусства, образования и науки. Педагоги Самарского института культуры и легендарной «Гнесинки» будут оказывать взаимную методическую и информационную поддержку культурным, образовательным и социально-значимым событиям, которые проводятся на площадке вузов. 

Также в перспективе организация и проведение совместных мероприятий, научно-творческих конференций, лекций, семинаров, производственных практик, студенческих и педагогических стажировок.

Также стало известно, что Валерий Гроховский, проректор по СПО академии музыки имени Гнесиных, профессор, известный джазовый пианист и композитор, станет куратором и мастером курса набора 2022 года в СГИК профилей «Инструменты эстрадного оркестра» и «Музыкальная педагогика».   

Параллельно была достигнута договоренность о сотрудничестве между Самарским государственным институтом культуры и Академией джаза Игоря Бутмана. В рамках партнерства студенты вуза прошли недельную стажировку в учебном учреждении, а преподаватель Академии — известный журналист Кирилл Мошков провел в Самаре на базе МКТК «Дирижабль» цикл открытых лекций.    

Запустился и еще один творческий проект. В начале мая студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры проведут совместный концерт с Самарским муниципальным концертным духовым оркестром «Победа. Музыка. Весна!», сообщает пресс-служба СГИК.

 

Фото:   пресс-служба СГИК

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