СГИК: художник Алексей Давыдов и его студенты представят выставку «В садах Эдема»  

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Открытие состоится в четверг, 7 июля, в МКТК «Дирижабль». Выставка «В садах Эдема» станет продолжением проекта «Мастер и ученики» от преподавателей и воспитанников кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Самарского института культуры.

Выставочный проект «В садах Эдема» объединит в одном пространстве две экспозиции. В первом зале гости увидят работы художника Алексея Давыдова, доцента кафедры искусства и декоративно-прикладного творчества СГИК, которые были написаны в его саду на Гавриловой поляне в течении последних пяти лет. На полотнах изображены живые образы природы — цветы в саду, в заповедном месте. Именно они и определили концепцию выставки.

«Каждый человек на протяжении жизни ищет свою внутреннюю локацию, именуемую Идеальным Раем. Для меня такой локацией является живописное село Гаврилова поляна на правобережьи Волги в национальном парке «Самарская Лука». Это место даёт возможность вырваться из суеты и круговерти, изменяет ощущение времени и пространства, заставляет задуматься о более глубинных и философских вопросах», — рассказывает Алексей Давыдов.

Во втором зале будут представлены работы студентов его мастерской: методические исследования в области интерьера, полиграфического дизайна и дизайна костюма, сценографии, книжной иллюстрации и не только.

Выставка «В садах Эдема» является продолжением летнего художественно-образовательного проекта кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК «Мастер и ученики», который включает в себя четыре персональные выставки: Олега Емельянова, Алексея Давыдова, Дмитрия Тяпкова, Елены Столяровой и их студентов. В рамках летней резиденции арт-проекта состоятся мастер-классы, лекции, поэтические вечера и концерты, сообщает пресс-служба минкульта СО.