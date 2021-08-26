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Сергею Войтенко присвоено  почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

26 августа 2021 20:44
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Сергей Войтенко – самый титулованный баянист России, чемпион мира по баяну.

Указом Президента Российской Федерации от 24.08.2021 № 488 "О награждении государственными наградами Российской Федерации"  музыканту и композитору Сергею  Войтенко присвоено звание Заслуженный артист РФ - за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельности.

От всей души поздравляем Сергея Войтенко с присвоением  почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации»!

Сергей Войтенко – самый титулованный баянист России, чемпион мира по баяну. Его исполнительское  дарование  поставило  этот  инструмент на новый уровень восприятия массовым слушателем. С 1988 года сыграно более 3000 концертов сольно и с известными мировыми оркестрами.

Сергей Войтенко активно занимается композиторской деятельностью. Им   написано более 100 произведений для баяна соло и с оркестром, его произведения издаются в Сербии, Германии и России. Сергей Войтенко написал более 300 песен, его песни исполняют   такие популярные артисты, как Лев Лещенко, Денис Майданов, Родион Газманов, Глеб Матвейчук, Марина Девятова, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ, Ансамбль песни и пляски ВДВ России, Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Кубанский казачий хор.

В 2005 году был создан дуэт Сергея и Дмитрия Храмкова «Баян Микс», который стал настоящим прорывом на российской  эстраде. Концерты  дуэта проходят в России и во многих странах мира.

Яркой страницей творческой биографии артиста являются выступления на торжественных мероприятиях перед главами государств и Президентом России. Он имел честь  исполнять произведения в культурных программах международных форумов, в том числе на саммитах Большой Восьмерки и Большой Двадцатки, зимних Олимпийских играх.

Сергей Иванович – музыкант и продюсер, идейный вдохновитель, организатор и художественный руководитель интересных, масштабных проектов, таких как международный конкурс «Виват, Баян!», который проходит  в  Самаре  уже  более  17 лет.

В 2018 году под руководством Сергея Войтенко в Самарской области впервые прошел фестиваль «Душа Баяна» — знаковое событие, за время своего существования и до настоящего момента охватитивший немало регионов нашей страны .

Вклад артиста в развитие баянной музыки в России получил широкое признание общественности и профессионального сообщества. В 2014 году Сергею Ивановичу присвоено почётное звание «Заслуженный артист Самарской области». Плодотворная концертная деятельность, достойные выступления на территории России, за её пределами в различных мероприятиях международного уровня позволяют считать Сергея Ивановича Войтенко гордостью российской культуры.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Акценты присвоено звание Сергей Войтенко

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